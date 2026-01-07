Президент Украины Владимир Зеленский призвал американские власти высадить десант в Чечне и задержать её главу Рамзана Кадырова как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Такое предложение Зеленский высказал во время общения с журналистами.

По его словам, подобные жёсткие инструменты могут помочь оказывать давление на Москву.

"У них (американцев - Ред.) есть инструменты. Они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты, давить на Россию", - сказал президент, после чего привел пример с Мадуро.

"Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается", - добавил Зеленский.

Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из Венесуэлы.

Над венесуэльским политиком в США уже начался судебный процесс, на котором Мадуро назвал себя военнопленным и отверг обвинения по делу о наркотерроризме, в котором его обвиняет Вашингтон.