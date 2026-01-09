Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по энергетике.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

По его словам, "не убегать надо от проблем, а решать их".

"Тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", – заявил Зеленский.

Ранее Кличко заявил, что ночная атака была самой большой атакой на объекты критической инфраструктуры и систему энергообеспечения Киева.

О том, почему в Киеве сливают воду после ночного удара по столице, а Кличко советует жителям уезжать из города, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на пятницу Россия нанесла удар из комплекса "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без света оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

