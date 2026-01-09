Ночной удар "Орешником" по Львову - это сигнал Европе и "зловещее предупреждение от российского лидера Владимира Путина".

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, это "зловещее предупреждение Путина" прозвучало на фоне активизации переговоров под руководством США по прекращению войны.

"Выбор западной Украины - вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, - в качестве цели, по-видимому, был призван послать сигнал Европе, которая поддерживает Киев на переговорах по урегулированию конфликта. Ударом Россия обостряет боевые действия в Украине, хотя и демонстрирует сдержанную реакцию на вызовы в других регионах мира, включая Венесуэлу. Там администрация Трампа на прошлой неделе свергла союзника России, президента Николаса Мадуро. В среду Соединенные Штаты захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом", - говорится в статье.

При этом Reuters со ссылкой на украинского чиновника пишет, что РФ этой ночью выпустила пустые заряды "Орешника" по государственному предприятию во Львове.

Отмечается, что ракета несла инертные или "макетные" боеголовки - как и в 2024 году, когда ими били по Днепру.

По словам чиновника, попадание нескольких суббоеприпасов вызвало "незначительные пробоины бетонных конструкций" в цехе и образовало воронки в лесу.

В то же время по данным RMF24, ракета упала около границы с Польшей. Киев заранее предупредил Варшаву о пуске. Ранее ряд также СМИ предполагали, что удар наносился по газовому хранилищу.

Ранее в Брюсселе заявили, что считают удар "Орешником" предупреждением Евросоюзу и США. О том же заявляют и в украинском парламенте.

Ранее в Минобороны РФ называли совершенно другую цель удара, не имющую ничего общего с утверждениями Запада: это "ответ на террористическую атаку" на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.