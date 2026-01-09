Удар РФ ракетой "Орешник" по Львову является "предупреждением для Европы и США".

Такле мнение высказала в Х верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она заявила, что массированные российские атаки свидетельствуют о нежелании РФ завершать войну дипломатическим путем, и призвала союзников помочь Украине.

"Страны ЕС должны глубже заглянуть в свои запасы средств противовоздушной обороны и поставить их сейчас. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе путем введения более жестких санкций", - заявила Каллас.

Почти слов в слово заявление Каллас повторила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, удар "Орешником" - это предупреждение Евросоюзу и США.

"ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих", - заявила Хиппер.

Такого же мнения о целях удара придерживается народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко: он уверен, что удар "Орешником" по Львову - это предупреждение Европе, которая хочет ввести войска на запад Украины.

"Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если "Орешник" за 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны", - написал политик в своем телеграм-канале.

Между тем СБУ опубликовала фотографии обломков, заявив, что они принадлежат "Орешнику", которым РФ ночью атаковала Львов. Спецслужба сообщает, что удару подверглась "инфраструктура жизнеобеспечения региона", но не уточняет, какая именно.

Ранее в Минобороны РФ называли совершенно другую цель удара, не имющую ничего общего с утверждениями Каллас и Гончаренко: это "ответ на террористическую атаку" на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Напомним, Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара.