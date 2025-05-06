Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о своей отставке.

Журналисты попросили главу Чечни прокомментировать слухи о его возможном уходе.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - заявил Кадыров.

Позже глава Чечни сказал, что смысл его заявления о том, что он просит Путина об отставке, неправильно поняли.

"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек - наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", - заявил Кадыров.

Ранее в медиа и соцсетях появлялись сообщения о том, что Кадыров тяжело болен, лежит в центральной кремлевской больнице или даже умер, что сам глава Чечни периодически опровергал, публикуя в соцсетях свои видео.

В частности, в прошлом году появилось видео с Рамзаном Кадыровым, толкающим внедорожник.