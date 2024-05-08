В сети появились кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, толкающим внедорожник.

Соответствующее видео публикуют российские телеграм-каналы.

Так окружение главы Чечни хочет доказать, что он здоров, а не смертельно болен, как это утверждают оппозиционные российские СМИ.

Напомним, ранее в медиа и соцсетях появлялись сообщения о том, что Кадыров тяжело болен, лежит в центральной кремлевской больнице или даже умер, что сам глава Чечни периодически опровергал, публикуя в соцсетях свои видео.

Так, Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации в кремлевскую центральную клиническую больницу. Однако подтвердил, что находился там, навещая родственника. Глава Чечни выложил видео, как сидит у постели своего дяди Магомеда Кадырова, который тяжело болен.

Также Кадыров публиковал видео с самим собой на пробежке.

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