В Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось видео, как утверждается, сегодняшней его встречи с министром по чрезвычайным ситуациям РФ Александром Куренковым.

Сообщается, что встреча прошла в Москве.

По словам Кадырова, обсуждались вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС.

Напомним, в медиа и соцсетях в течение последней недели появлялись сообщения о том, что Кадыров тяжело болен, лежит в центральной кремлевской больнице или даже умер, что сам глава Чечни периодически опровергает, публикуя в соцсетях свои видео.

Так, накануне Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации в кремлевскую центральную клиническую больницу. Однако подтвердил, что находился там, навещая родственника. Глава Чечни выложил видео, как сидит у постели своего дяди Магомеда Кадырова, который тяжело болен.

Также недавно Кадыров публиковал видео с самим собой на пробежке.

"Всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, советую погулять на свежем воздухе и привести мысли в порядок", - заявил глава Чечни.