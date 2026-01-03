Президент США Дональд Трамп заявил, что "не в восторге" от лидера РФ Владимира Путина.

Соответствующий фрагмент краткого интервью Трампа в Белом доме распространили политические телеграм-каналы.

"Он убивает слишком много людей", – сказал президент США, добавил, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по вопросам достижения мира в Украине.

При этом Трамп отметил, что относительно урегулирования российско-украинского конфликта есть прогресс.

Глава Белого дома также заявил, что планирует поговорить с Путиным по поводу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Вашингтон сообщил, что Трамп разочарован Россией и Украиной.

Напомним, с начала посреднической миссии США Трамп недоволен темпами Киева и Москвы в достижении урегулирования конфликта.

Война в Украине продолжается 1410-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 3 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подготовили итоги 2 января: станет ли Буданов преемником Зеленского, войска РФ замечены западнее Гуляйполя, был нанесён удар по Хорлам.

