Бывший советник по безопасности Камалы Харрис Филип Гордон заявил, что основной элемент мирного плана команды Дональда Трампа для Украины - гарантии безопасности, равнозначные пункту 5 устава НАТО. Однако глава Белого дома не будет их исполнять, поэтому Владимиру Зеленскому не следует соглашаться на этот план.

Свое мнение представитель лагеря демократов высказал на страницах газеты The New York Times.

"Суть предлагаемого соглашения, по всей видимости, заключается в том, что Украина откажется от территории в спорном регионе Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности со стороны США, по которым Россия никогда больше не нападет на Украину", - написал Гордон в колонке для газеты.

Однако он считает, что такое соглашение для Украины "стратегически нецелесообразно по той простой причине, что любые гарантии безопасности, предоставленные президентом Трампом, ни в коем случае не убедительны". Записанным на бумаге гарантиям без реального материального подкрепления "никто - и уж точно не президент России Владимир Путин - никогда не поверит".

Автор обосновывает свои сомнения в готовности Трампа выполнить американские гарантии тем, что президент США "никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России, уж точно не в военном отношении".

"Напротив, за последний год своего президентства Трамп значительно сократил военную и финансовую поддержку Украины", - заявил Гордон.

Он также добавил, что в проекте соглашения гарантии будут применяться к "значительному, преднамеренному и продолжительному" вооруженному нападению со стороны России.

"Эти оговорки позволят Трампу отказаться от выполнения гарантий, если он сочтет новое нападение незначительным, случайным или временным", - отметил бывший советник Харрис.

В качестве примера он привел сентябрьское заявление Трампа о том, что вторжение российского беспилотника в Польшу "могло быть ошибкой". Это "стало еще одним примером того, как легко ему было бы найти способ избежать выполнения обязательств по обеспечению безопасности Украины". Поэтому, как полагает Гордон, со стороны Зеленского "было бы наивно и неосторожно обменивать ценные стратегические территории на столь сомнительную гарантию".

"Вместо этого ему следует сосредоточить свои усилия за столом переговоров на реальных активах, которые действительно помогут в обороне Украины", - резюмировал Гордон, заметив, что такими активами являются крупные военные пакеты от США и передача Киеву замороженных российских авуаров.

Ранее Алексей Арестович говорил, что одна из стратегий украинских властей и европейцев может состоять в том, чтобы сорвать реализацию мирного плана США в ожидании возможных успехов демократов на довыборах в конгресс в конце этого года.

Перспективы войны в Украине и заключения мира в 2026 году мы разбирали в отдельном материале.