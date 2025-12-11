Президент США Дональд Трамп "очень разочарован обеими сторонами" российско-украинского конфликта.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, кадры её выступления передают политические телеграм-каналы.

"Его (Трампа - ред.) раздражают встречи только ради встреч. Он больше не хочет разговоров – он хочет действий", – добавила Ливитт.

Напомним, Трамп не намерен менять свой мирный план, и призвал европейцев заставить Банковую принять его условия.

Война в Украине продолжается 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ продвинулись к югу от Мирнограда Донецкой области, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Противник также получил новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

