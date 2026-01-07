Штаты грозят главе МВД Венесуэлы убийством или похищением - Reuters
Соединенные Штаты Америки угрожают убийством или похищением главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, Кабельо "может оказаться в начале списка целей, если не поможет и.о. президента Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок".
Напомним, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес сотрудничает с американскими чиновниками. При этом он предупредил, что в случае прекращения этого сотрудничества Вашингтон может начать вторую военную операцию. При этом, по словам Трампа, США не требуют на данный момент смены правящего режима в Венесуэле, о новых выборах в стране в ближайшие 30 дней речи не идет.
Чего ждать от событий вокруг Венесуэлы, мы анализировали в отдельном материале.
