Соединенные Штаты Америки угрожают убийством или похищением главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Кабельо "может оказаться в начале списка целей, если не поможет и.о. президента Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок".

Напомним, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес сотрудничает с американскими чиновниками. При этом он предупредил, что в случае прекращения этого сотрудничества Вашингтон может начать вторую военную операцию. При этом, по словам Трампа, США не требуют на данный момент смены правящего режима в Венесуэле, о новых выборах в стране в ближайшие 30 дней речи не идет.

Чего ждать от событий вокруг Венесуэлы, мы анализировали в отдельном материале.

