В Венесуэле объявлена всеобщая мобилизация.
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Армия приведена в повышенную готовность.
Также введён "военный режим" для работников нефтяной отрасли и ряда других ключевых производств.
Главной целью этих мер власти называют защиту нефтяной инфраструктуры и недопущение саботажа на стратегических объектах.
Напомним, сегодня на Совбезе ООН постпред США Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты Америки не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну.
Ранее президент США Дональд Трамп прямо сказал, что целью действий Соединенных Штатов является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.
Трамп заявил, что США будут решать "политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы".
