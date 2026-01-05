В Венесуэле объявлена всеобщая мобилизация.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Армия приведена в повышенную готовность.

Также введён "военный режим" для работников нефтяной отрасли и ряда других ключевых производств.

Главной целью этих мер власти называют защиту нефтяной инфраструктуры и недопущение саботажа на стратегических объектах.

Напомним, сегодня на Совбезе ООН постпред США Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты Америки не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну.

Ранее президент США Дональд Трамп прямо сказал, что целью действий Соединенных Штатов является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.

Трамп заявил, что США будут решать "политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы".

О последствиях для мира и Украины удара по Венесуэле и захвата Мадуро мы подробно писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.