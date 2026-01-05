Соединенные Штаты Америки не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну.

Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза организации.

"Против Венесуэлы или ее народа не ведется война. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями", – сказал он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп снова пригрозил Венесуэле. В частности, Трамп сказал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "заплатит высокую цену", если её действия не будут устраивать Вашингтон.

Перед этим сообщалось, что Родригес принесла присягу в качестве главы государства и потребовала от Трампа освободить Мадуро.

Однако уже сегодня Родригес обратилась к Трампу с "осторожным примирительным заявлением".

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны", - сказала Родригес, добавив, что надеется на сотрудничество с правительством США в рамках программы сотрудничества.

