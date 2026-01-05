Глава Белого дома Дональд Трамп не поддерживает кандидатуру оппозиционерки Марии Корины Мачадо на должность президента Венесуэлы, потому что она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника, близких к американской администрации.

Хотя после присуждения престижной премии Мачадо заявила, что посвящает награду Трампу, принятие ею премии было "величайшим грехом", сказал изданию один из источников.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять это, потому что это принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", — сказал инсайдер.

На пресс-конференции после операции США в Венесуэле Трамп заявил, что у Мачадо "нет поддержки и уважения в стране" для того, чтобы занять высший пост. По словам близкого к команде Мачадо источника, эти слова американского президента "застигли их врасплох".

Один из лидеров венесуэльской оппозиции сказал газете, что высказывания Трампа были неприятны для многих в оппозиционном движении, но "в каждом переходном периоде приходится проглатывать горькую пилюлю". Следующие 48 часов покажут, будет ли временный президент Венесуэлы Делси Родригес осуществлять мягкий переход власти в стране, заявил собеседник.

Тем временем Родригес обратилась к Трампу с "осторожным примирительным заявлением".

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны", — сказала Родригес, добавив, что надеется на сотрудничество с правительством США в рамках программы сотрудничества.

Представители администрации Трампа предупредили, что исполняющая обязанности президента Родригес может столкнуться с новыми военными действиями, если не уступит требованиям США. Вчера тем же самым ей грозил сам глава Белого дома.

О ситуации в Венесуэле мы подробно рассказывали в отдельном материале.