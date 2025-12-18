Журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подал жалобу в шведское Управление по экономическим преступлениям и Управление по военным преступлениям на вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. По мнению Ассанжа, присуждением премии Мачадо Фонд Нобеля способствует военным преступлениям и разжиганию войны.

Об этом говорится в публикации WikiLeaks в соцсети Х.

Ассанж обвинил Мочадо в подстрекательстве американской администрации к совершению международных преступлений и нецелевом использовании средств, а фонд - в нарушении завещания Альфреда Нобеля, которое предписывает награждать того, кто "принёс наибольшую пользу человечеству", способствуя "братству между народами, отмене или сокращению постоянных армий, а также проведению мирных конгрессов".

Ассанж потребовал заморозить премиальные выплаты Мачадо в 11 миллионов шведских крон (1,18 миллиона долларов).

Хотя премию мира вручает норвежский Нобелевский комитет, Ассанж подал иск к шведскому Фонду Нобеля, указав, что именно он отвечает за выплату денежной части награды лауреатам.

Напомним, Мачадо призывала президента США Дональда Трампа к "военной эскалации" в Венесуэле, поскольку считает это единственным способом свергнуть президента Николаса Мадуро.

