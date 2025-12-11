Лидер венесуэльской оппозиции, 58-летняя Мария Корина Мачадо вчера впервые за почти год появилась на людях. Это произошло в центре Осло: поздно вечером политики вышла на балкон Grand Hotel, где обычно останавливаются нобелевские лауреаты.

Кадры с Мачадо на балконе отеля появились в соцсетях.

Накануне Мачадо вручили премию мира за "неустанную работу по защите демократических прав и мирный переход к демократии" в Венесуэле. В октябре, когда награду только присудили, её приняла дочь оппозиционерки Ана Корина Соса Мачадо. Тогда не было известно, где находится сама лауреат. Как писали СМИ, больше года она скрывалась в Венесуэле от властей после того, как ее ненадолго задержали во время одной из уличных акций протеста в Каракасе. Позже власти Венесуэлы объявили Мачало в розыск и установили для нее десятилетний запрет на выезд из страны.

По информации The Wall Street Journal, ради поездки в Осло Мачадо покинула страну под прикрытием. Для этого она 10 часов добиралась из пригорода Каракаса, где пряталась последний год, через блокпосты с двумя сопровождающими лицами до прибрежной рыбацкой деревни. Оттуда она отправилась на деревянной рыбацкой лодке через Карибское море к острову Кюрасао.

При этом Белый дом был предупрежден о вояже Мачадо, чтобы войска США не открыли по ней огонь.

С Кюрасао политик улетела на самолете в Европу.

"Я приехала получить премию от имени венесуэльского народа и верну ее в Венесуэлу в положенный момент. Конечно, я не скажу, когда это будет", - заявила Мачадо журналистам в Осло.

Ранее Мачадо призвала президента США Дональда Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом свергнуть президента Николаса Мадуро.

Подробнее о Мачадо и возможной войне США с Венесуэлой мы писали в отдельном материале.