Соединенные Штаты Америки не требуют на данный момент смены правящего режима в Венесуэле. О новых выборах в стране в ближайшие 30 дней речи не идет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

По словам Трампа, сначала страну нужно "вернуть к нормальному состоянию".

Президент США также заявил, что временная лидер Венесуэлы Делси Родригес сотрудничает с американскими чиновниками. При этом он предупредил, что в случае прекращения этого сотрудничества Вашингтон может начать вторую военную операцию.

При этом Трамп сказал, что с Родригес уже взаимодействует госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что Рубио "свободно говорит с ней по-испански", и что их "отношения очень крепкие".

В то же время Трамп опроверг данные СМИ, что между Родригес и американской стороной была связь до свержения Мадуро. На вопрос, есть ли "какая-либо сделка с каким-либо официальным лицом в Венесуэле по отстранению Мадуро", Трамп ответил, что ее "многие хотели заключить, но мы решили сделать это так (без внутренней помощи - Ред.)".

Говоря о ситуации в целом, Трамп подчеркнул, что США не воюют с Венесуэлой.

"Мы воюем с людьми, которые продают наркотики. Мы воюем с людьми, которые вывозят своих заключенных, наркоманов и психически больных в нашу страну", - сказал он.

Напомним, накануне о том, что США не воюют с Венесуэлой и не собираются оккупировать страну, заявил американский постпред в ООН Майк Уолтц.

Между тем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.

