Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.

Ее показали в трансляции из парламента, в стенах которого и состоялась церемония. Ее провел родной брат новой главы государства — спикер парламента Хорхе Родригес.

С его слов, из-за насильственного отстранения Николаса Мадуро, полномочия президента переходят к его заместителю для поддержания порядка в республике.

"Клянусь не отдыхать ни минуты, чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой нашего народа. Давайте поклянемся как единая страна двигать Венесуэлу вперед в эти ужасные времена", – сказала сама Родригес.

Согласно конституционной логике Каракаса, захват лидера американскими военными трактуется как "временное отсутствие" президента.

Приход Делси Родригес к власти произошел на фоне жесткого предупреждения из Вашингтона. Президент США Дональд Трамп потребовал от Родригес полного сотрудничества и пригрозил, что в противном случае ее ждет "нечто худшее, чем Мадуро".

Тем временем в Нью-Йорке состоялось заседание суда по делу захваченного спецназом США Николаса Мадуро. В зале суда Мадуро назвал себя "военнопленным" и отверг обвинения по делу о наркотерроризме.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что суд над Мадуро в США состоится не ранее 2027 года. Агентство пишет, что судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года.