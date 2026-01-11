На польской границе украинский поезд задержали на девять часов из-за контрабандных сигарет.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По их данным, на железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники выявили партию сигарет, которую проводник поезда пытался незаконно вывезти в Польшу. Из-за проверки более 400 пассажиров провели на границе около девяти часов, часть из них опоздала на свои поезда в Хелме.

"В поезде 119 Днепр-Хелм у персонала поезда найдено примерно 150 блоков сигарет, из-за чего поезд задержан на границе. Последний поезд из Хелма в 18:28 в Варшаву", - написала на своей странице в Фейсбуке Анна Пономаренко, которая ехала в этом поезде.

Пономаренко сообщила журналистам, что пограничники обнаружили контрабандные сигареты в вентиляционных отверстиях в купе рядом с её местом. В результате инцидента начальник и проводник поезда были отстранены, а более семи вагонов с пассажирами остались заблокированными на границе. В пограничной службе задержку объяснили необходимостью проведения следственных действий.

Около полуночи Пономаренко сообщила, что поезд "Днепр - Хелм" наконец отправился из пункта пропуска "Ягодин". Пассажирам сообщили, что по прибытии в Хелм их будут ожидать автобусы для дальнейшей транспортировки в Варшаву.

Напомним, 9 января из-за непогоды в Украине задерживались более 40 поездов.

А за день до этого непогода парализовала железнодорожное сообщение между Украиной и Европой.