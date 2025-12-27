"Укрзализныця" из-за атаки РФ на Киевскую область внесла изменения в ряд пригородных рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, подобный режим работы приводит к накоплению поездов и генерации задержек до 2 часов, а иногда и больше.

"После последнего вражеского обстрела объектов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского железнодорожного узла существенно затруднена. Из-за повреждения устройств сигнализации, централизации и блокировки диспетчерское управление движением поездов осуществляется в ручном режиме и с ограничением скорости движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для полного восстановления функционирования станции необходимо длительное технологическое "окно" для ремонта и налаживания всех систем управления движением.

На период выполнения этих работ и с целью минимизации задержек поезда дальнего следования следуют резервными ходами, где не всегда возможно осуществить посадку и высадку пассажиров, указывает УЗ.

В частности, в связи с этим временно закрыта продажа в Фастов для некоторых поездов.

"А еще мы проанализировали посадку-высадку пассажиров поездов дальнего следования по Фастову - для 7 поездов это менее 5 человек в сутки, поэтому с 13 января эти 7 поездов будут проходить Фастов без остановки. Это позволит существенно их ускорить, а все ключевые сообщения для Фастова при этом сохраняются", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, сегодня во время ночной и утренней атаки украинской стороной было сбито 503 из 559 целей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате сегодняшней комбинированной атаки РФ почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

О последствиях массированной атаки на Киев, мы рассказывали в отдельном материале.