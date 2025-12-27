С ночи Россия наносит массированные удары беспилотниками по Киеву и области. В результате комбинированной атаки возникли пожары, в ряде районов пропал свет.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, удары идут по энергетике.

Как выяснилось, несколько ракет атаковали Трипольскую ТЭС под Киевом. Мониторинговые паблики заявляют об атаке на столичные ТЭЦ.

В Голосеевском районе падение беспилотника привело к возгоранию трех автомобилей на территории СТО.

В Оболонском районе из-за атаки беспилотника загорелся трехэтажный частный жилой дом.

В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Также пострадала парковка.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в киевской многоэтажке, куда попал "Шахед", частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших на данный момент нет.

В Днепровском районе Киева также был прилёт по депо.

Отмечается, что в городе подтверждено 11 пострадавших.

В то же время прилеты были зафиксированы и в Вышгороде с Борисполем.

Мэр Броваров под Киевом Игорь Сапожко заявил, что в большей части города нет света.

В ГСЧС подтвердили, что этой ночью под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, которого достали и передали медикам.

Треть Киева после прилётов осталась без тепла, пишут городские паблики.

Подчеркивается, что левый берег остался без света.

Ранее мы писали, что саркофаг Чернобыльской АЭС может обрушиться в случае нового удара – для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

