Украинский экспорт продовольствия существенно снизился из-за усиления в последние недели российских атак на порты. "nj может привести к значительному падению объемов торговли несмотря на усилия по перенаправлению поставок на железнодорожный транспорт/

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию фермеров и частных землевладельцев Украины.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и кукурузы, а также крупнейшим экспортером подсолнечного масла. Из-за всплеска почти ежедневных российских атак с использованием беспилотников и ракет на порты Одесской области снижаются экспортные возможности. В результате некоторые экспортеры пшеницы уже нарушили контракты на поставку продукции в этом месяце.

По оценкам ассоциации, по меньшей мере один из трех ключевых экспортных портов либо простаивает, либо работает на 20% своей мощности.

Повреждены также логистические маршруты, соединяющие остальную часть Украины с портами на Дунае. Речные порты помогали компенсировать потерю крупных морских портов с самого начала войны.

По данным ассоциации, по состоянию на 22 декабря было экспортировано всего 375 000 метрических тонн пшеницы из 1 миллиона тонн, законтрактованных на отгрузку в течение всего месяца. Что касается кукурузы, то на данный момент отгружено 1,5 миллиона тонн из законтрактованных 2 миллионов. В случае с подсолнечным маслом отгружено 275 000 тонн из законтрактованных 410 000 тонн, и экспорт за весь месяц вряд ли превысит 350 000 тонн.

"Некоторые трейдеры допускают невыполнение обязательств по поставкам пшеницы, а некоторые контракты переносятся на январь из-за недостаточной пропускной способности портов", — заявили в ассоциации.

В декабре прошлого года Украина экспортировала 800 000 тонн пшеницы, 2,6 миллиона тонн кукурузы и 378 000 тонн подсолнечного масла.

В понедельник министерство экономики Украины сообщило, что общий объем экспорта зерна снизился до 1,82 миллиона тонн в период с 1 по 22 декабря этого года по сравнению с 2,88 миллионами тонн в период с 1 по 27 декабря прошлого года, в основном из-за сокращения поставок кукурузы и пшеницы.

Мы рассказывали, с какими проблемами сталкивается Одесская область из-за ударов по портам и другим объектам инфраструктуры.

Подробнее о работе портов в условиях обстрелов мы писали в отдельном материале.