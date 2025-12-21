Движение по трассе Одесса - Рени восстановлено в обе стороны.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем телеграм-канале.

"Ограничение движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на Бухарест) в пределах населённого пункта Маяки снято", - пишет Билошицкий.

Ранее трасса была перекрыта из-за российских ударов по мосту близ села Маяки.

Между тем глава Одесской ОГА сообщил о новых ударах армии РФ по области.

"За прошедшие сутки Россия снова массово атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целями врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона", - пишет в своем телеграм-канале чиновник.

Он добавил, что в результате ударов возникли пожары, повреждено имущество, но обошлось без пострадавших.

