Во время ночной и утренней атаки украинской стороной было сбито 503 из 559 целей. Всего для атаки было задействовано 40 ракет и 519 БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

По информации, сбито 474 из 519 БПЛА, 6 из 10 "Кинжалов", 4 из 7 "Искандеров\Калибров", 19 из 21 ракет Х-101, а так же 2 ракеты Х-22.

При этом отмечается, что основное направление ударов пришлось на Киевскую область, зафиксировано попадание 10 ракет, 25 ударных БПЛА на тридцати локациях. Падение обломков - на шестнадцати.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что во время сегодняшней атаки армией РФ уже было задействовано почти 500 дронов, значительное количество "Шахедов" и 40 ракет, включая "Кинжалы".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате сегодняшней комбинированной атаки РФ почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

О последствиях массированной атаки на Киев, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

