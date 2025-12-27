С ночи на Украину продолжается очередная массированная атака со стороны российской армии.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его информации, во время текущей атаки армией РФ уже было задействовано почти 500 дронов, значительное количество "Шахедов" и 40 ракет, включая "Кинжалы".

Основной целью атаки президент назвал Киев - объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

"К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека", - пишет Зеленский.



Он добавил, что в некоторых районах Киева и области отсутствует электроснабжение и отопление.

На некоторых энергетических объектах уже начали работать ремонтные бригады, на других персонал находится в укрытиях. Ремонтные и спасательные работы будут продолжены сразу после окончания воздушных тревог, сообщил президент.

Карта ударов по Украине подтверждает слова Зеленского о том, что основной целью сегодняшней атаки России стала столица.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате сегодняшней комбинированной атаки РФ почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

О последствиях массированной атаки на Киев, мы рассказывали в отдельном материале.