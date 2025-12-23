После ночного обстрела "Нафтогаз" заявил о серьезных разрушениях производственных объектов "Укрнафты"
Во время ночной комбинированной российской атаки был нанесен удар по производственным объектам "Укрнафты".
Об этом сообщает "Нафтогаз".
"Пострадавших нет, но есть серьезные разрушения, работа приостановлена, продолжаются безотлагательные работы", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, там вводят аварийные отключения света. По заявлениям украинских властей, основными целями стали объекты энергетики.
Россия заявила, что нынешняя атака проведена в ответ на удары по российской энергетике.
Подробнее об обстреле мы писали в отдельном материале.
Также мы разбирались, что происходит с украинской энергетикой после массированного удара.
Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.