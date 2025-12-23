Во время ночной комбинированной российской атаки был нанесен удар по производственным объектам "Укрнафты".

Об этом сообщает "Нафтогаз".

"Пострадавших нет, но есть серьезные разрушения, работа приостановлена, продолжаются безотлагательные работы", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, там вводят аварийные отключения света. По заявлениям украинских властей, основными целями стали объекты энергетики.

Россия заявила, что нынешняя атака проведена в ответ на удары по российской энергетике.

Подробнее об обстреле мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, что происходит с украинской энергетикой после массированного удара.

Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

