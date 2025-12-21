Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом. Поезда на этом направлении начали курсировать впервые с 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници.

По информации. ведомства, спрос оказался высоким: около 60% билетов были выкуплены в первые три часа после открытия продаж.

Заполненность рейсов составляет:

61% — из Одессы;

93% — из Киева.

Компания объяснила, что запуск поездов стал оперативной реакцией на сложности пересечения молдавской границы другими видами транспорта. Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и готова увеличивать вместимость сообщений, чтобы обеспечить свободное перемещение жителей Украины и Молдовы.

Ранее мы пиасли, что с декабря трансграничное сообщение между Германией и Польшей возрастет на 54%: вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. Добраться в ФРГ или из Германии в Украину можно будет всего с одной пересадкой.

Позже в "Укрзализныце" объявили, сколько бесплатных поездок по стране получит каждый украинец по программе УЗ-3000.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.