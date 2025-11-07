Ж/д перевозчик "Укрзализныця" обещает каждому украинцу четыре бесплатные поездки на поездах в рамках программы "УЗ-3000".

Об этом сообщил её руководитель Александр Перцовский в эфире телемарафона.

"Каждый украинец будет иметь 4 бесплатные поездки на поезде, или 2 дороги туда-обратно. Билет можно купить только на себя и на ребёнка", – сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, программа будет действовать с 1 декабря четыре месяца: январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года. Идентификация будет через "Дию" или онлайн-банкинг.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал бесплатные ж/д путешествия для украинцев.

По словам Зеленского, в перечень бесплатных железнодорожных маршрутов для всех желающих войдут, в частности, направления Львов – Киев, Киев – Днепр и другие.

Вскоре после этого власти объяснили, когда можно будет бесплатно ездить по программе "УЗ-3000".

"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев <...>. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который нужно направить на программу "У3-3000". Без всяких новых расходов на эти бонусные места <...>", – объяснил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.