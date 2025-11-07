Бесплатные билеты на поезда в рамках программы "УЗ-3000" будут доступны с 1 декабря.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По словам премьера, фактическая стоимость пассажирских перевозок в "Укрзализныце" значительно превышает цену билета. Ранее этот дисбаланс компенсировали за счёт грузовых перевозок, однако из-за активных боевых действий и последствий войны объёмы грузовых перевозок сократились, и этих ресурсов стало недостаточно для покрытия разницы между себестоимостью билета и его реальной ценой.

"Чтобы поддержать железную дорогу в этот сложный период, в этом году выделялись дополнительные средства - около 13 млрд гривен. На следующий год планируем не менее 15 млрд гривен. Дополнительные ресурсы "Укрзализныця" ищет сама через экономию расходов и оптимизацию деятельности", - заявила Свириденко.

Она отметила, что программа "УЗ-3000" не финансируется за счёт этих 13 млрд гривен, а является возможностью, доступной всем гражданам Украины.

"Сейчас профильное министерство формирует и детализирует программу. Она должна стартовать 1 декабря и продлиться 4 месяца - в период низкого спроса на услуги "Укрзализныци", - сказала политик.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал о запуск программы "УЗ-3000".

Позже заместитель главы наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пояснил, что воспользоваться программой "УЗ-3000" и ездить бесплатно на поездах компании будет возможно не в пиковые сезоны, а только в период низкого спроса, когда билеты не распродаются и вагоны полупустые.





















