Украина столкнулась с серьезнейшими проблемами в работе железных дорог.

Заместитель главы наблюдательного совета "Укрзализницы" Сергей Лещенко, выступая не так давно в Верховной Раде, заявил, что за 9 месяцев этого года предприятие получило больше 7 млрд чистого убытка. По его словам, если ранее убыточность пассажирских перевозок компенсировали за счет более прибыльных грузовых, то теперь это нереально, так как объемы грузоперевозок за последние четыре года упали на 49%. Ситуацию усугубляют российские атаки, в ходе которых повреждено 3 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, в этом году государство выделило на стабилизацию УЗ около 13 млрд гривен, а на следующий в бюджете запланировано около 16 млрд.

В то же время Вячеслав Коновалов, аналитик компании "Европатруль", которая занимается исследованиями в транспортной сфере, утверждает, что "западное направление остается сверхприбыльным, поэтому разговоры о якобы убыточности грузовых перевозок выглядят, мягко говоря, странно".

Источники "Страны" также говорят о "целом списке" коррупционных схем на УЗ, которых во время войны стало даже больше.

Отметим, что весной этого года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу о причинении многомиллионных убытков УЗ на госсзакупках кабелей и трансформаторов. Речь идет как минимум о трех эпизодах, в которых помимо топ-менеджмента "Укрзализницы" были замешаны народные депутаты, силовики и "люди из Офиса президента". Как говорят наши источники, это только вершина айсберга.

"Схемы в УЗ самые разные: от продажи налево электроэнергии, цены на которую заметно выросли на фоне блэкаутов, до продажи брони от мобилизации. При этом рядовым железнодорожникам по несколько месяцев задерживают зарплаты, из-за чего люди массово увольняются", - говорит источник "Страны" на транспортном рынке.

Рассказываем, что происходит в "Укрзализныце".

Убытки и обстрелы

По словам Сергея Лещенко, УЗ в огромных убытках. За 9 месяцев этого года предприятие сработало в минус почти на 7,2 млрд гривен. Убытки по пассажирским перевозкам в прошлом году составили 18 млрд.

Лещенко называет две основные причины "коллапса на железной дороге". Первая - резкий обвал по грузовым перевозкам, который с 2021 по 2025 годы составил 49%. Это не позволяет перекрывать убыточность пассажирских перевозок за счет более прибыльных грузовых, как было раньше.

Вторая причина - война и систематические атаки РФ на инфраструктуру и подвижной состав УЗ. Только в этом году было около 800 атак, из-за которых повреждено 3 тысячи объектов, сообщил Лещенко.

Он заявил, что существует реальный риск остановки "Укрализницы". Чтобы этого не случилось, ее нужно спасать.

"Спасайте железную дорогу, она всем нам еще пригодится", - сказал Лещенко.

По его словам, для стабилизации ситуации на УЗ планируют несколько мер:

Внутреннюю оптимизацию. Речь идет о продаже металлолома, на которой предприятие может заработать до 10 млрд гривен.

Бюджетные вливания. На следующий год УЗ запросила из бюджета 16 млрд гривен против 13 млрд в этом году (которые, как видно, не сильно помогли).

Индексацию тарифов на грузовые перевозки. По словам Лещенко, она пройдет в два этапа и может принести компании дополнительно 22 млрд гривен. Но против повышения тарифов активно выступает бизнес. Если грузовые тарифы не повышать, то, по словам Лещенко, придется зарабатывать за счет пассажиров: поднять цены билетов на поезда дальнего сообщения в 3-4 раза. УЗ может и не решиться на такую стрессовую для пассажиров муре, но точно произойдет некое "динамическое ценообразование на места СВ и первого класса в поездах "Интерсити". "Это частично улучшит результат, но не полностью", - сказал Лещенко. Он упомянул также программу Зеленского с предоставлением 3 тысяч бесплатных километров для каждого украинца, которую массово критикуют в экспертном сообществе. Лещенко отметил, что под нее отдадут неиспользованный ресурс (невыкупленные места), число которых в отдельные месяцы доходит почти до 700 тысяч. "Без проблем есть возможность выделить 250 тысяч мест для пассажиров бесплатно в непиковые периоды", - сказал Лещенко.

"Страна" пообщалась о ситуации в УЗ с топ-чиновником одного из министерств транспортной отрасли. По его словам, "ситуация на железной дороге действительно крайне сложная".

"УЗ долго доедала ресурс некогда большой страны, но после начала войны он окончательно обнулился. Самая большая проблема - потеря транзитных перевозок, которые давали в 2-3 раза больше дохода, чем грузовые перевозки украинских клиентов. Чтобы компенсировать эти потери, нужно было резко повысить тариф на грузоперевозки, но против этого выступил отечественный бизнес. В итоге тариф все же пересмотрели в 2022 году, но рост был незначительным. И больше к этой теме не возвращались. Все это происходит на фоне большого падения объемов грузовых перевозок. С углем, например, оно просто катастрофическое, так как мы потеряли многие шахты. А ведь раньше перевозки коксующегося угля на металлургические предприятия давали железной дороге неплохую прибыль", - говорит чиновник.

Отдельный фактор - усиление российских атак.

Например, в последнее время регулярно подвергаются атакам локомотивные депо УЗ. Так, в октябре этого года были удары по депо в Одессе, Сумах, Лозовой (Харьковская область), Конотопу (Сумская область), а в ноябре - по контактной сети в Полтавской области. Вице-премьер- министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что Россия усиливает удары по локомотивным депо в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской областях. Из-за этого существенно задерживались в пути поезда.

Источник "Страны" в одном из министерств добавил, что усугубляется проблема с общей изношенностью железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.

"Деньги в инфраструктуру особо не вкладывали и раньше, а с начала войны все остановилось. Это уже сказалось на скорости движения поездов. Если на этапе запуска поезд "Интерсити" из Киева в Харьков ехал 4 часа 25 минут, то сейчас 5 часов, из Киева во Львов время в пути увеличилось с 4 часов 40 минут до 6 часов", - говорит чиновник.

По его словам, большой бизнес нацелился на приватизацию самых прибыльных подразделений УЗ (в частности, грузового), и для этого разгоняет панику: мол, все пропало и железная дорога скоро остановится.

"Другими словами, хотят приватизировать прибыль, предлагая государству национализировать убытки", - говорит источник.

По его словам, для того чтобы в таких условиях удерживать на плаву УЗ, государству придется вливать в предприятие все больше денег для покрытия убытков.

"Необходимы именно невозвратные вливания, и государство на них пойдет. Возможно, будет и больше 16 млрд в следующем году", - говорит чиновник.

Бэк-офис и схемы

Впрочем, сложности с инфраструктурой, финансовым состоянием УЗ и обстрелами - это только часть проблемы. Есть еще один важнейший фактор, который обуславливает нарастающий коллапс украинской железной дороги, - тотальная коррупция.

Источники на транспортном рынке, с которыми пообщалась "Страна" говорят, что рассказы о том, что УЗ вот-вот остановится из-за убытков, "странным образом уживаются" с коррупционными схемами, на которых неплохо зарабатывают руководители предприятия и разного рода смотрящие. Аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов утверждает, что разговоры о "большой убыточности" грузовых перевозок "немного преувеличены", поскольку западное направление остается сверхприбыльным.

"При правильном подходе можно было бы зарабатывать даже с учетом войны и падения объемов", - отметил он.

Но, по его словам, руководство УЗ нацелено на "заработок в свой карман", рассчитывая, что на спасение стратегически важного железнодорожного направления государство даст денег "сколько нужно".

Тема коррупции на железной дороге не нова, скандалы с разного рода схемами вспыхивали еще до войны. А с начала войны, как говорят эксперты, "коррупции стало гораздо больше".

В марте этого года НАБУ заявило, что закончило досудебное расследование по делу о причинении убытков "Укрзализнице" на госзакупках кабелей и трансформаторов. Упоминается о трех эпизодах этого дела.

Первый — разработка неназванным народным депутатом (речь идет о Викторе Бондаре) и несколькими бизнесменами схемы, по которой продукция поставлялась на УЗ по завышенным ценам. По данным НАБУ, в сговоре участвовали "внештатный советник руководителя Офиса президента" (Артем Шило, которого называли смотрящим за УЗ от Банковой) и первый заместитель руководителя департамента СБУ". Последние, по версии следствия, работали как бэк-офис "Укрзализницы", полностью контролируя ее деятельность и за определенный процент обеспечивая победу в госзакупках нужным компаниям.

Схема работала в 2021-2022 годах и нанесла госпредприятию убытков на 140 млн гривен, сообщили в НАБУ.

Второй эпизод касается госзакупок трансформаторов. Тот же бэк-офис протолкнул своего поставщика силовых трансформаторов по завышенным ценам, нейтрализовав других участников тендера заявлениями о якобы угрозе госбезопасности. Как выяснило НАБУ, победитель тендера через фирму-прокладку в Болгарии закупил в Узбекистане трансформаторы и поставил их УЗ по цене, завышенной почти вдвое. Эта схема работала в 2022-2024 годах и принесла ее участникам около 100 млн.

По третьему эпизоду проходит все тот же бэк-офис, который легализировал средства, оплачивая странные для железной дороги услуги: салоны красоты, покупку элитной недвижимости и прочее. По этой схеме ушло еще больше 155 млн.

Впрочем, как говорят наши источники, "это только вершина айсберга".

"Основные схемы на УЗ как работали, так и работают. С начала войны их даже стало больше. Причем госзакупки - далеко не самая выгодная из них. Более прибыльная - продажа налево электроэнергии, которая заметно активизировалась на фоне перебоев с электричеством. У железной дороги свет есть всегда, и она им может поделиться за определенную плату, подключая нужные компании. Еще одна прибыльная сейчас тема - продажа брони от мобилизации. Ее можно сделать через своих людей в УЗ за 6-9 тысяч долларов плюс оплату зарплаты и налогов ежемесячно. Работать при этом не нужно. При этом на железной дороге большие проблемы с персоналом, людям не платят зарплаты по 3-4 месяца, из-за чего идут увольнения. Продажа пассажирский билетов - отдельная тема, но тут кормушку пришлось прикрыть из-за широкого общественного резонанса", - говорит источник.