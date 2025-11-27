С декабря трансграничное сообщение между Германией и Польшей возрастет на 54%: вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. Добраться в ФРГ или из Германии в Украину можно будет всего с одной пересадкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

Главным хабом для удобных пересадок определен Перемышль. В частности, предусмотрены следующие согласованные сообщения:

Поезд №63/64 Харьков — Перемышль. Прибытие в Перемышль: 16:59. Пересадка на поезд EN417 Carpatia Перемышль — Прага — Мюнхен (отправление в 17:51), который обеспечивает прямое сообщение с Мюнхеном через Прагу.

Харьков — Перемышль. Прибытие в Перемышль: 16:59. Пересадка на поезд EN417 Carpatia Перемышль — Прага — Мюнхен (отправление в 17:51), который обеспечивает прямое сообщение с Мюнхеном через Прагу. Поезд №31/32 Запорожье — Перемышль. Прибытие в Перемышль: 08:18. Пассажиры, следующие через Запорожье и Днепр, имеют почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль — Берлин (отправление в 09:09) — один из самых популярных маршрутов в столицу Германии.

В ведомстве отметили, что все пересадки согласованы в обоих направлениях, поэтому дорога домой будет такой же удобной, как и путешествие за границу.

Также до Берлина можно добраться с пересадкой в Холме поездом №119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками). Прибытие: 18:08. Далее пересадка на поезд №440 до Устки, отправление в 18:18. Затем в 21:31 пассажирам нужно пересесть на станции Варшава центральная на поезд Варшава — Берлин — Свиноуйсьце, чтобы прибыть в Берлин уже к 06:00 утра.

В "Укрзализныце" также добавили, что до Берлина можно добраться ночными поездами EC430 и EC440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

Напомним, в сентябре из Ужгорода запустили первые поезда по новой евроколее в Европу.



Также сообщалось, что с 1 декабря будут доступны бесплатные билеты на поезда в рамках программы "УЗ-3000".