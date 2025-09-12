Из Ужгорода по новой евроколее отправились в Европу первые поезда
Из Ужгорода запустили первые поезда по новой евроколее в Европу.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Ежедневно будут ходить поезда на Братиславу, Будапешт и Вену. Также появился поезд из Берегово на Захонь (железнодорожный узел в Венгрии).
Расписание поездов следующее:
- №961/618
Ужгород (8:09) → Братислава (18:33)
Братислава (11:27) → Ужгород (22:35)
- №146
Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Вена (17:20)
Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)
В декабре изменят расписание внутренних поездов в Украине, чтобы сделать удобные стыковки.
Прямые рейсы в европейские столицы стали возможны благодаря строительству колеи европейского стандарта — впервые со времен независимости Украины — между Чопом и Ужгородом.
Проект реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. Его финансирование обеспечили Европейская комиссия по программе Connected Europe Facility и Европейский инвестиционный банк.
"Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг — масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев", — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
В 2024 году украинские власти анонсировали начало строительства железнодорожного участка Мостиска–Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова.
Также министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что Украина работает над открытием авиационного пространства, но не назвал конкретные сроки, когда это будет сделано.