Из Ужгорода запустили первые поезда по новой евроколее в Европу.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Ежедневно будут ходить поезда на Братиславу, Будапешт и Вену. Также появился поезд из Берегово на Захонь (железнодорожный узел в Венгрии).

Расписание поездов следующее:

№961/618

Ужгород (8:09) → Братислава (18:33)

Братислава (11:27) → Ужгород (22:35)

Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Вена (17:20)

Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)

В декабре изменят расписание внутренних поездов в Украине, чтобы сделать удобные стыковки.

Прямые рейсы в европейские столицы стали возможны благодаря строительству колеи европейского стандарта — впервые со времен независимости Украины — между Чопом и Ужгородом.

Проект реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. Его финансирование обеспечили Европейская комиссия по программе Connected Europe Facility и Европейский инвестиционный банк.

"Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг — масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев", — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В 2024 году украинские власти анонсировали начало строительства железнодорожного участка Мостиска–Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова.

Также министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что Украина работает над открытием авиационного пространства, но не назвал конкретные сроки, когда это будет сделано.