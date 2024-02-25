Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина работает над открытием авиационного пространства, но конкретные сроки когда это будет сделано не назвал.

Об этом сообщил во время форума "Украина. 2024 год".

"Ведем консультации с американскими и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков соответствующим регуляторам. Сроки называть точно никто не будет", - сказал министр инфраструктуры.

Отметим, ранее авиационные власти заявляли, что воздушное пространство Украины вряд ли будет открыто ранее окончания активной фазы боевых действий.

Также на пресс-конференции "Украина. 2024 год" министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина в 2024 году произведет более миллиона FPV-дронов.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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