В воскресенье, 25 февраля, в Украине идет 732-й день войны с Россией.

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25 февраля

09:47 Сегодня ночью армия РФ ударила по одному из спальных районов Херсона. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Ночью враг атаковал один из спальных районов Херсона. Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир", - говорится в сообщении.

Пожарные потушили пожар, не допустив распространения огня на жилые комнаты.

09:35 Во время ночной атаки дронов под удар попал объект инфраструктуры в Хмельницком.

Об этом заявил мэр Александр Симчишин. По его словам, пострадавших нет.

09:15 По Харьковской области идут пуски авиабомб, сообщают Воздушные силы ВСУ.

08:45 Сегодня утром в Константиновке Донецкой области россияне ударили по зданию железнодорожного вокзала.

Задело также стоящий рядом ТРЦ, дома и православный храм, сообщают местные паблики.

Власти региона пока не комментировали прилета. Глава ОВА Владимир Филашкин лишь упомянул, что за ночь в Константиновке ранен один человек.

08:40 За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении 3 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении отражена 1 атака в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отражены 5 атак в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника.

08:37 В ночь на 25 февраля РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщила начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению и по времени", – сказала Гуменюк.

Поду ударом была Николаевская область, центральные и восточные регионы. С первой и второй волной противовоздушной обороны Юга справились успешно.

Гуменюк заявила, что три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed", из которых 16 были уничтожены.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в сообщении.