Анализируем итоги 732-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается.

Вчера практически все источники подтвердили, что захвачена деревня Ласточкино, куда украинские войска отошли из Авдеевки. Село находится на основной дороге из Авдеевки в Орловку, которую будут, вероятно, оборонять следующей.

Украинские военные и паблики пишут, что Ласточкино пришлось оставить из-за угрозы флангам и маршрутам снабжения.

Впрочем, командование ВСУ сегодня опровергло потерю села и заявила, что украинские войска все ещё остаются на западной окраине. Но затем украинский паблик Deep State оспорил это утверждение и опубликовал кадры выхода ВСУ из Ласточкино.

"Как бы ни старалось командование ОСУВ "Таврия" в своих заявлениях превратно заявлять об удержании села — оно потеряно. На кадрах можно увидеть уход наших бойцов из населенного пункта", - пишет телеграм-канал.

"Удержать деревню было тяжело в сверхсложных условиях, ведь обороны там выстроено не было, а бойцам пришлось из боев в Авдеевке откатываться и закрепляться в самом процессе боевых действий", - пишет паблик о причинах отхода.

На карте Deep State заметно также, что практически все Северное (к югу от Ласточкино) находится в "серой зоне".

Также активизировались бои на Запорожском направлении.

Российские паблики, а затем и назначенные РФ "власти Запорожской области" заявили о прорыве своих сил в центр Работино.

Это сегодня подтвердил и американский "Институт изучения войны". Он идентифицировал видео, на котором, как утверждается, идет штурм школы, расположенной в центральной части деревни, на улице Шевченко.

Официально этого не подтверждалось.

Deep State подтвердил, что российская пехота снова вошла в Работино. Но, по его данным (а также по данным других украинских военных пабликов), ее регулярно оттуда выбивают и село по-прежнему контролируется ВСУ.

Еще одна "горячая точка" - село Ивановское к западу от Бахмута. Там продолжают активно наступать россияне. И, как сообщают и российские, и украинские паблики, армия РФ сумела занять часть села.

К обстрелам. В ночь на субботу в Липецке дроны атаковали крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат. Пожар произошел в одном из цехов.

Два дня подряд под обстрелами Донецк. Вчера удары были по Ворошиловскому (центр) и Пролетарскому районам. Погиб мужчина. Также прилет был рядом с рестораном, где отмечали свадьбу.

Этой ночью по Украине запустили 18 дронов. Сообщалось, что сбиты были 16. Под удар попал объект инфраструктуры в Хмельницком.

Сильный прилет был утром в Константиновке Донецкой области. Разрушен железнодорожный вокзал. В его районе повреждены 3 учебных заведения, 2 админздания, 12 многоэтажек и 2 частных дома, 21 магазин и 19 торговых павильонов, храм.

Как сбили А-50?

В пятницу вечером был подбит и потерпел крушение российский самолет дальней разведки А-50 - летающий командный пункт и целеуказатель для нанесения ударов.

Это уже второй такой борт, сбитый над Азовским морем в этом году. Первый подбили в январе.

Официально ВСУ, которые заявили о том, что это была совместная спецоперация с ГУР, не говорят, какое оружие было применено.

Но в пабликах и СМИ обсуждаются три основных версии.

1. Первая, наиболее ходовая - удар украинской системы ПВО из-за линии фронта.

По данным ГУР, самолет начал терять высоту в районе Ейска (российский город в северо-восточной части Азовского моря). От линии фронта это 145-150 километров со стороны Великой Новоселки - Угледара.

На такое расстояние могут наносить удар ракеты Patriot. Первый самолёт А-50 был сбит над Азовским морем, как считают эксперты, также из Patriot (там расстояние было ещё меньше - около 110 километров).

2. В украинских СМИ со ссылкой на источники заявлялось, что удар наносился старым советским комплексом - С-200. Но его ракеты были модернизированы.

В прошлом году российские военные заявляли, что ВСУ модернизировали ракеты С-200 для ударов по наземным целям. В частности, ими, как утверждали в минобороны РФ, били по Крымскому мосту.

3. Российские военные паблики на базе версии об С-200 выдвинули гипотезу о наведении на самолет "дружественного огня".

Они считают, что ракету С-200 запустили как приманку для российской ПВО. Ракету запустили так, чтобы она смогла подлететь как можно ближе к российскому самолету, когда по ней начали стрелять российские зенитчики и задели собственный борт.

Как пример они приводят крушение российского Ил-22 в Сирии, который из-за маневра израильских самолетов попал под огонь сирийской ПВО.

Отметим, что ни одна из этих версий пока не является подтвержденной.

При этом, судя из слов президента Зеленского, А-50 мог быть сбит из западной системы ПВО. "Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров", – заявил он вчера.

Напомним, что ранее около Белгорода был сбит российский Ил-76. РФ заявила, что это сделали ВСУ из системы ПВО Пэтриот. Украина этого не подтверждала, но и не опровергала. А западные СМИ со ссылкой на свои источники писали, что самолёт скорее всего действительно был сбит системой "Пэтриот".

На этом фоне Зеленский пообещал не применять переданное западными союзниками оружие на территории России, а только на захваченных россиянами украинских землях.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – сказал президент.

В то же время сами россияне уже официально говорят, что иностранное оружие по ее территории применяется. А неофициально - делают намеки, что это может окончиться ответными ударами по территории НАТО.

Военные перспективы. Пресс-конференция Зеленского

Владимир Зеленский сегодня провел большую пресс-конференцию по итогам двух лет полномасштабной войны с Россией.

Там прозвучало несколько важных тезисов.

1. Зеленский впервые достаточно детально расписал, какими он видит переговоры с Россией.

По его словам, этой весной либо "в ближайшие месяцы" состоится саммит глав государств по украинской формуле мира. После этого саммита должен появиться план окончания войны, который и будет передан России специальными переговорщиками.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что Россия может быть приглашена на следующий такой саммит. Зеленский при этом предположил, что Россия такой план может и не принять.

Отметим что ранее агентство Bloomberg сообщало о неготовности многих лидеров приглашённых стран принять участие в саммите - поэтому с марта его уже перенесли на май. В частности, своего согласия на участие не давал Китай.

Вопрос того, примут ли участие в саммите главы крупнейший партнеров РФ - Китая и Индии, а также Турции - является ключевым.

Напомним, украинская формула мира подразумевает вывод всех российских войск на границы 1991 года и выплату Россией репараций Украине.

РФ такие условия рассматривать отказывается и заявляет, что готова вести переговоры только с учетом "реалий на земле", то есть фиксации контроля России над захваченными украинскими территориями.

Возвращаясь к Зеленскому - говоря о переговорах с Россией, он не ответил прямо на вопрос, снимет ли трубку, если позвонит Путин. По мнению украинского президента, такого звонка из Кремля не поступит.

2. Далее Владимир Зеленский намекнул, что в военно-политическом руководстве Украины есть предатели.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения РФ.

"Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", - заявил президент.

Какое наступление планировалось минувшей осенью, Зеленский не уточнил. Возможно, он подразумевал осень 2022 года, когда Украина уже разрабатывала планы наступления на юге, впоследствии начавшееся летом, но россияне подготовились и отразили атаку.

Также он не уточнил кто именно "слил" Кремлю данные о контрнаступлении.

3. Третий важный момент - прогнозы Зеленского по дальнейшему течению войны.

На пресс-конференции он заявил, что Россия планирует свое наступление в начале лета или в конце мая, а Украина будет готовиться к этой атаке.

Украина со своей стороны подготовит свой военный план, который будет включать и контрнаступление. Причем планов будет несколько, чтобы не допустить утечек.

Но и здесь Зеленский не обошел политического контекста. "Переломным моментом станут выборы в США, и по этому поводу мы будет понимать, что произойдет после этого", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что нужно будет активизировать саммит по украинской формуле. Судя по всему, эти два вопроса - выборы в США, где может победить Трамп и мирный саммит - у президента напрямую увязаны.

3. Касаемо западной помощи - Зеленский заявил, что у него "позитивные" ожидания. Но предупредил, что деньги от США, которые заблокировал Конгресс, Украине нужны самое позднее через месяц.

Это может говорить о том, что ситуация по многим видам вооружений у ВСУ сейчас близка к критической.

Кроме того, президент достаточно часто в ходе пресс-конференции возвращался к теме нехватки вооружений и обвинял западных партнеров в тех или иных неудачах ВСУ - например, в том, что накануне летнего контрнаступления Запад не прислал обещанной техники сразу четырем бригадам. И они не смогли вступить в бой.

Также он заявил, что без разблокировки поставок Украина продолжит терять территории "по 100, по 50 метров", предпочитая оставлять небольшие населенные пункты, но сберегать жизни солдат.

4. Наиболее резонансно прозвучали данные Зеленского о потерях Украины и России.

Он заявил, что за два года войны Украина потеряла 31 тысячу человек погибшими. Сколько пропало без вести, а также получило ранения, несовместимые с дальнейшей службой - президент не уточнил.

Но даже 31 тысяча официально погибших - вызвала противоречивые комментарии.

New York Times написала, что озвученные сегодня данные Зеленского "резко отличаются" от оценок официальных лиц США.

По информации газеты, американские чиновники прошлым летом сообщали, что около 70 000 украинцев были убиты и от 100 000 до 120 000 ранены. То есть, вероятно, сейчас, спустя полгода, эти цифры еще выше.

Цифра президента уже вызвала в Сети ряд вопросов. Первый - если потери таковы, почему Украина их засекречивала и обещала озвучить только после войны? Второй - с чем тогда связаны планы по резкому ужесточению мобилизации?

Последнее украинские власти объясняют не потерями, а тем, что набор в армию усилила Россия, и нужно не отставать от нее в личном составе.

Также, вполне вероятно, еще много погибших официально не признаны таковыми и числятся пропавшими без вести. Достаточно широко известно, что компенсации за погибшего в Украине получили далеко не все семьи, которые на это претендуют. Цифру по пропавшим без вести президент не назвал.

То есть по факту погибших военных может быть больше. И цифра в 31 тысячу, к сожалению, не окончательная.

Отдельный вопрос - потери противника. Зеленский заявил, что Россия за два года войны потеряла около 180 тысяч погибших солдат.

Отметим, сейчас украинский Генштаб дает почти 410 тысяч российских потерь без разбивки на убитых и раненных (что украинские СМИ часто трактуют как потери именно убитыми).

Но так было не всегда. До 23 августа 2023 года Генштаб использовал в ежедневных сводках слово "ликвидированных" (то есть, убитых) в отношении личного состава армии РФ.

В последней такой сводке было указано, что "ликвидировано" более 258 тысяч россиян - то есть, существенно больше, чем назвал сегодня президент.

Далее эти цифры ежедневно возрастали, но были переименованы в "Ориентировочные потери противника" - без конкретизации по раненым и погибшим.

Для чего это было сделано - точно неизвестно. Возможно, в Генштабе ВСУ посчитали, что публикуемые цифры потерь россиян «ликвидированными» (то есть погибшими) кажутся слишком неправдоподобными.

Напомним, осенью в своей статье для The Economist главком Залужный заявлял, что на поле боя погибло 150 тысяч россиян.