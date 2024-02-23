Влиятельный российский политолог Сергей Караганов, известный призывами применить ядерное оружие, написал статью о стратегии РФ в предстоящий "век войн". Материал носит название "Век войн? Статья вторая. Что делать" (первая его часть вышла в январе).

Автор призывает взять на вооружение политику с условным названием "Крепость Россия" и считает, что РФ должна избегать вовлечения в войны. Главный принцип для России, по мнению Караганова, - "максимальное невовлечение в конфликты", которые будут вспыхивать в ходе начавшегося "геостратегического землетрясения".

"Мы весьма удачно не втянулись в очередные армяно-азербайджанский и израиле-палестинский конфликты", - пишет Караганов.

В этом контексте задача РФ, по его мнению, - не допустить возможных войн между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, а также в соседнем с Россией Казахстане.

Караганов предлагает не воевать напрямую, а балансировать между разными игроками, в частности, уравновешивая отношения с Китаем контактами с Индией, Турцией и Ближним Востоком. При этом следует выстраивать "треугольник Россия-Индия-Китай", который "стабилизирует большую Евразию".

Что же до США, то их "зарубежные прямые активы будут становиться всё более уязвимыми, чему стоит косвенно способствовать, повышая себестоимость американской империи". То есть следует поддерживать врагов Америки, напрямую с ней в войну не вступая.

При этом, естественно, Караганов не мог прямо заявить, что вторжение России в Украину, приведшее к втягиванию РФ в длительную войну, было стратегической ошибкой (что, впрочем, логично вытекает из его других рассуждений о том, что РФ не нужно ввязываться "в каждую драку на районе").

Наоборот, касательно Украины Караганов предлагает воевать "до победного конца", а не "балансировать". "Победным концом" в украинской войне Караганов называет "присоединение всего Юга, Востока и, вероятно, Приднепровья".

"Западные земли – предмет будущего торга. Оптимально – создание там буферного демилитаризованного государства с договорно-нейтральным (с российскими базами для гарантии нейтралитета) статусом. Место для тех обитателей нынешней Украины, которые не захотят гражданства РФ и жизни по российским законам", - рассуждает политолог.

Что же до противостояния с Западом, Караганов снова призвал к "модернизации политики ядерного сдерживания". По его мысли, Россия должна продемонстрировать готовность "применить ядерное оружие в случае крайней необходимости" и ужесточить формулировки своей ядерной доктрины.

"Российская политика должна гласно исходить из того, что НАТО – враждебный блок, доказавший агрессивность своей прошлой политикой и де-факто ведущий против России войну. Поэтому любые, в том числе упреждающие ядерные удары по нему, морально и политически оправданны", - пишет Караганов.

Он предлагает нанести удары по НАТО в случае продолжения обстрелов российской территории.

"Планировщикам в Вашингтоне и их европейским подручным должно стать понятно, что уничтожение российских самолетов над нашей территорией или дальнейшие бомбардировки российских городов будут наказаны (после предупредительного удара неядерными боеприпасами) применением ядерного оружия", - считает политолог.

Также он предлагает "изменить официальную российскую политику в области нераспространения ядерного оружия" и начать передавать атомное оружие дружественным РФ странам. По убеждению Караганова, это резко снизит вероятность эскалации конфликтов вокруг этих государств.

Ранее Владимир Путин уже высказывался против "ядерных" идей Караганова. Но сам факт, что президент РФ их лично комментировал, говорит о том, что этот нарратив появился не просто так, а видимо, в качестве сигнала Западу, что такой вариант российским руководством рассматривается.

Тем более что угрозы применить ядерное оружие регулярно высказывает заместитель Путина в Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев (последний раз он это делал буквально на днях).

Учитывая, что и Путин, и Медведев при этом одновременно говорят о готовности к переговорам, то послание российской власти выглядит как предложение Западу выбрать из двух вариантов: договоренности об окончании войны в Украине и новой системе безопасности в Европе или угроза ядерной войны.