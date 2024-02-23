В газете Politico вышел материл с заголовком "Военная стратегия Украины: выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025". В нем журналисты опросили аналитиков, действующих офицеров и военных экспертов касательно перспективы на предстоящий год.

"Этот год будет годом "восстановления и подготовки с обеих сторон, как 1916 и 1941-42 годы в последних мировых войнах", - сказал Марк Тис, ушедший в прошлом году в отставку с поста замминистра обороны Бельгии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что "к 2025 году Украина сможет иметь достаточные навыки и средства, чтобы победить Россию".

Никто из опрошенных не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились, что весна будет посвящена "управлению ожиданиями", поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления; Россия с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство и проводит "беспощадные" наземные атаки; без западной ПВО, дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону.

"Очевидно, что Украина отстает", - считает Politico.

Еще одна проблема для Украины – сохранить веру в ее победу. Настроения у союзников - "мрачные", что показала Мюнхенская конференция, "где прошлогодний легкомысленный оптимизм относительно успешного контрнаступления сменился кислым пессимизмом".

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает к оптимизму, заявляя, что стало "слишком много пораженчества".

"Я думаю, что Россия на самом деле находится в худшем положении, чем мы думаем", - сказал Ходжес.

Ранее газета Politico писала, что текущий план Запада - "просто не дать украинской армии развалиться".

А издание The New York Times сообщало, что без американской помощи Украину может ждать "обвальный коллапс" на фронте уже в этом году.