Если Украине сейчас не хватает войск, чтобы провести ротацию в бригадах, которые по году стоят на линии фронта, "то у вас точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее".

Об этом в эфире журналистки Натальи Мосейчук заявил начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.

На вопрос губернатора Николаевской области Виталия Кима, смогут ли россияне наступать на всех пяти основных направлениях, где они скопили войска, Кротевич ответил, что РФ может быстро перебрасывать силы с одного направления на другое и наносить удар в любом месте.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в этом контексте дал понять, что есть опасность нового крупного наступления россиян, которое будет сложно отразить.

Он вспомнил о том, как накануне войны власть не верила в крупномасштабное вторжение и "это была наша ошибка". Арахамия призвал не повторять таких ошибок сейчас и заявил, что "движения (россиян - Ред.) могут быть, потому что у них большой ресурс".

"Я тоже задался вопросом, каким образом, имея недостаток боеспособных подразделений, если будет определённая эскалация, где взять этот ресурс? Потому что если даже завтра всех мобилизовать, это будет до минимум два месяца в учебке, потом обкатка и так далее, то есть через 4-5 месяцев мы только получим боеспособные подразделения", - заявил глава фракции "Слуга народа".

Ранее Кротевич говорил, что Россия может в этом году предпринять новое наступление на Киев. Атаки могут произойти как со стороны Черниговской и Сумской областей, так и с территории Беларуси.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уже заявил об "определенном волнении" касательно перспективы наступления РФ на город.