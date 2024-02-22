Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об "определенном волнении" касательно перспективы наступления РФ на город.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Это украинский город и всегда будет украинским городом. Что касается беспокойства. Да, определенное волнение есть, но как вы уже говорили, нет накопления (войск у границы - Ред.) такого. О чем говорят наши военные. Не важно, какие планы у нашего врага. Важно, как мы будем давать отпор нашему врагу. А то, что мы дадим достойный отпор, и то, что Харьков будет украинским городом, это однозначно", - заявил Терехов.

Напомним, недавно о возможном наступлении РФ на Харьков заявил, в частности, экс-нардеп Игорь Луценко, который сейчас воюет.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что в РФ призывают начать наступление в Харьковской области для создания 15-километровой "буферной зоны".

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.