Украина в 2024 году произведет более миллиона FPV-дронов. Также будут производить разведывательные и дальнобойные дроны, наземные платформы и РЭБ.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

"В конце прошлого года президент Зеленский объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. Сейчас вся правительственная команда работает над этим, и в январе и в феврале происходило активное заключение контрактов. Уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и эта цель в этом году будет выполнена ", – сказал он.

Помимо этого сейчас 90% беспилотников, которые украинские военные используют на поле боя – украинского производства.

Кроме того, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в 2024 году Украина будет активнее использовать наземные дроны на поле боя.

"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - заявил министр на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

Накануне в НАТО анонсировали передачу западными странами Украине миллиона беспилотников.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.