В текущем году начнется строительство железнодорожного участка Мостиска-Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова.

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Строительство первого большого участка европейского пути, Мостиска-Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем строить его уже в этом году вместе с европейскими партнерами и донорами", - рассказал чиновник.

Кроме того, в текущем году планируется открытие нескольких пунктов пропуска для автомобильного транспорта на границе с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей. Также усилиями Агентства восстановления идет модернизация 23 пунктов пропуска, добавил Кубраков.

Строительство узкой евроколеи шириной 1435 мм на направлении Мостиска-Скнилов планировали начать еще в 2020 году. Тогдашнее правительство внесло этот проект в список приоритетных для инвестиций. Проект оценивается в 20,8 миллионов долларов. Работу над ним "Укрзализныця" планировала завершить до конца 2023 года.

Прошлой весной "Укрзализныця" успешно завершила тестово-испытательную поездку по колее европейского стандарта шириной 1435 мм по маршруту из Польши в Рава-Русскую.

Между тем сегодня Кубраков заявил, что Украина работает над открытием авиационного пространства, но конкретные сроки, когда это будет сделано, не назвал.