"Укрзализныця" запустит новый дополнительный маршрут поезда, который будет ездить из Харькова в Ворохту Ивано-Франковской области, а также в обратном направлении. В результате Харьковская и Полтавская области получат ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Фейсбуке.

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, стоять в Ивано-Франковске с 11:28 до 11:48, в Яремче с 13:10 до 13:12, в Татарове-Буковеле с 13:50 до 13:55, прибывать в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, стоять в Татарове-Буковеле с 16:39 до 16:42, в Яремче с 17:07 до 17:10, в Ивано-Франковске с 18:25 до 19:49, прибывать в Харьков в 12:33 следующего дня.

При остановки также предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

В первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля - из Ворохты, и будет курсировать через день. В составе поезда вагоны категорий купе и люкс.

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что с 15 ноября женские купе появились ещё в четырех поездах Украины. Купе для женщин ввели на маршрутах №17/18 Харьков – Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №3/4 Запорожье – Ужгород и №26/236 Одесса – Рахов.

Летом "Укрзализныця" запустила новый "Интерсити+" сообщением Киев - Харьков.