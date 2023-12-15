Украинский рэпер и военный Александр Ярмак (Yarmak) стал жертвой преступников в поезде Днепр-Киев.

Об этом сам Ярмак рассказал в сториз своего Инстаграма.

По словам военного, во время поездки воры украли у него рюкзак, в котором были ноутбук и камера GoPro.

"Ехал на поезде Днепр-Киев. У меня украли рюкзак, в котором были ноут и камера... У иностранцев из соседнего купе тоже украли рюкзак... Такое ощущение, что это видео (рассказ о краже - Ред.) записывалось где-то в 98-м. Но, к сожалению , это 2023 год... И вот такой сервис предоставляет "Укрзализныця", я уже не впервые слышу. Это просто днище", - прокомментировал Ярмак случившееся.

Он также сообщил, что из-за кражи потерял уникальные кадры исторических военных событий с фронта, и призвал других военных заботиться о безопасности своей информации.

В украинских поездах пассажиры часто оказываются жертвами преступников. Весной волонтёр заявила, что в поезде её пытался изнасиловать пьяный военный. Женщина вызвала полицию, после чего нападавшего высадили из вагона.

А в 2020 году мы описывали жуткую историю о том, как ведущую "Интера" пытались изнасиловать в поезде на глазах у её сына. При этом женщину еще и сильно избили.