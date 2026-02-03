Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который находится с рабочим визитом в Украине, привезли на территорию ТЭЦ в Киеве, по которой сегодня был нанесен удар.

Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Показал последствия российской атаки на одну из киевских ТЭЦ генеральному секретарю НАТО Марку Рютте", - написал Шмыгаль.

По словам министра энергетики, эту ТЭЦ обстреляли, "когда температура опустилась до -25 градусов" (то есть сегодня ночью). Из этих слов можно сделать вывод, что на видео – ТЭЦ-4 на Дарнице.

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла удары по ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепре.

В свою очередь Зеленский обвинил Москву в срыве энергетического перемирия.

Как сообщалось, Кремль, объявляя в пятницу об энергетическом перемирии, говорил, что оно действует до 1 февраля.

