В первую ночь действия временного моратория на удары по объектам энергетики войска РФ запустили по украинской территории 111 ударных российских дронов и одну ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"В ночь на 30 января (с 18:00 29 января) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 111 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другими типами беспилотников с направлений: Брянск, Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Донецк", - сказано в публикации Воздушных сил.

В то же время о прилетах по объектам энергетики официально не сообщалось.

Отметим, что 100-150 - это обычное количество дронов, которыми РФ атакует Украину каждую ночь, не считая случаев массированных атак, когда ракет и дронов гораздо больше.

Вчера главной новостью дня стала информация об объявлении энергетического перемирия на первые числа февраля, которую сначала опубликовал российский блогер Владимир Романов. Позже её подтвердил президент США Дональд Трамп.

В отдельном материале мы нализировали, почему Москва согласилась на такое перемирие.