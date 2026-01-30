Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах обсуждали договорённость о прекращении ударов по энергетике, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о недельном моратории на атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

В своём комментарии Зеленский поблагодарил Трампа и заявил, что украинская сторона ждёт реализации договорённостей.

"Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение - основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы. Шаги по деэскалации способствуют реальному прогрессу в направлении прекращения войны", - написал Зеленский.

В этом сообщении Зеленский не уточнил, с какого числа начинают действовать договоренности и что именно они включают.

Позже в вечернем обращении он дал понять, что проверка того, работает ли мораторий, начнётся уже в ночь на 30 января.

"Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике, и мы надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление Президента Соединённых Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это", - сказал Зеленский.

Трамп утверждает, что Путин согласился на паузу на одну неделю, но когда именно она начинается и что включает, публично не уточнял, а в Кремле подтверждения не прозвучало. Дмитрий Песков в тот день отказался комментировать тему возможного взаимного прекращения ударов по энергетическим объектам, но позже американская сторона сообщила о достигнутой договорённости.

На фоне этих заявлений Киев 26 января сообщал об ударе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на юге России , а в ближайшие дни ключевым индикатором того, существует ли договорённость в реальности, станет отсутствие новых атак по украинской энергетике и крупным городам.

Крупномасштабных российских ударов по Киеву после переговоров не было (последний был в ночь на субботу, то есть после первого дня встреч в Абу-Даби).