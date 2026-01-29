Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского лидера Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и тот согласился.

Об этом он сообщил в ходе встречи со своей администрацией.

В то же время спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф прокомментировал согласие Путина не наносить удары по Украине.

"Я думаю, это показывает, господин президент, ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, всё это благодаря вашему неукротимому духу", – сказал он на заседании правительства.

"Ну, это было добрым делом. Знаете, если вы считаете, что холодно здесь, то в Украине, говорят, можно смело прибавлять еще 20%. Там в принципе холодные места, но сейчас они столкнулись с такими морозами, каких никогда прежде не видели. Поэтому я и решил об этом рассказать", – ответил президент США.

По словам Трампа, украинское руководство "почти не поверило", но было "очень довольно" обещанием Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в период сильных холодов.

"Ко всему прочему, это точно не то, что им сейчас нужно – ракеты, прилетающие в их города и населённые пункты", – добавил он.

Сегодня Трамп также снова заявил, что войну в Украине могут скоро урегулировать.

Напомним, сегодня утром в пабликах появились слухи об энергетическом перемирии. Однако официально его никто не подтверждал.