"Перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, для РФ неприемлемо".

Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо", – сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что предыдущий опыт дипломатических усилий в ходе специальной военной операции показал, что любое перемирие немедленно используется для наращивания вооружений Украины.

"Это делается для того, чтобы дать режиму передышку, снова отлавливать на улицах украинских городов как можно больше людей, использовать их как "пушечное мясо" на передовой, и в целом получить передышку и собрать силы для продолжения войны против России", – пояснил он.

Напомним, сегодня утром в пабликах появились слухи об энергетическом перемирии. Официально его никто не подтверждал.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что "есть договоренность по энергетическому перемирию, но нет даты начала этого перемирия".

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев заявлял, что энергетическое перемирие, за которое выступает Украина, вряд ли возможно, потому что у России более сильная позиция.