В Верховной Раде выступил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте, который сегодня находится с рабочим визитом в Украине.

Трансляцию пленарного заседания парламента с выступлением Рютте вёл канал "Рада".

Обращаясь к депутатам и всему украинскому народу, Рютте подчеркнул, что знает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Украины.

"Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильны. Мир фокусируется на тех событиях, которые могут отвлекать наше внимание, однако Украине нужна наша поддержка, температура растет", - заявил генсек НАТО.

Он заверил, что Альянс не отворачивается от Украины и готов быстро оказывать помощь.

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнёров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, которые поступили в Украину и идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство", - заявил Рютте, добавив, что НАТО учится у Украины, а многие страны Альянса совместно с Украиной производят оборудование.

По его словам, завершение боевых действий и подписание мирного соглашения не будет означать прекращения помощи. Напротив, НАТО обеспечит мощный "щит" для предотвращения новой агрессии.

"Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились", - зверил Рютте.

Он добавил, что другие члены НАТО будут "помогать другим способом".

Генсек также подчеркнул, что Украине нужен долговременный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договорённости, и для длительного мира требуется участие США и Канады. По его словам, Россия демонстрирует несерьёзное отношение к миру.

Напомним, РФ выступает против присутствия иностранных войск в Украине. При этом многие европейские страны не готовы вводить свои войска без гарантий поддержки со стороны США. Вашингтон такие гарантии пока не подтверждал.

Между тем западные СМИ пишут, что Украина, США и страны Европы согласовали "многоуровневый план поддержки" возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, согласно которому в случае постоянных нарушений Россией условий мирного договора США и европейские страны готовы дать скоординированный военный ответ.