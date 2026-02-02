Демаркация линии фронта. Депутат сообщил, что обсуждают на переговорах Киев и Москва, кроме территорий и ЗАЭС
На переговорах с россиянами обсуждаются пункты пропуска для гражданских через линию фронта и демаркация этой линии.
Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Новости.Live".
Депутат сообщил, что переговорный процесс значительно шире публичных тем территорий или Запорожской АЭС и неизбежно будет включать демаркацию линии разграничения без ее юридического признания.
По его словам, такая демаркация будет предполагать создание пунктов пропуска, мостов и пассажирского сообщения между подконтрольными Украине и захваченными территориями.
Это, подчеркнул Хлань, необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов, в частности, передвижения людей и выплат пенсий.
Напомним, сегодня Зеленский по итогам встречи с украинской переговорной делегации заявил, что "войну надо завершать".
Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.
