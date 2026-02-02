На переговорах с россиянами обсуждаются пункты пропуска для гражданских через линию фронта и демаркация этой линии.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Новости.Live".

Депутат сообщил, что переговорный процесс значительно шире публичных тем территорий или Запорожской АЭС и неизбежно будет включать демаркацию линии разграничения без ее юридического признания.

По его словам, такая демаркация будет предполагать создание пунктов пропуска, мостов и пассажирского сообщения между подконтрольными Украине и захваченными территориями.

Это, подчеркнул Хлань, необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов, в частности, передвижения людей и выплат пенсий.

Напомним, сегодня Зеленский по итогам встречи с украинской переговорной делегации заявил, что "войну надо завершать".

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.

